Fenomeen Haaland slaat ook tegen PSG toe

Dortmund had in de eerste helft een overwicht, maar wist niet te scoren. In de tweede helft lukte dat wel. Haaland werkte de bal in de 69e minuut van dichtbij binnen. Dankzij Kylian Mbappé en Neymar kwam de Franse kampioen snel langszij. Mbappé deed het voorbereidende werk en Neymar schoot de bal in de 75e minuut in het lege doel. Beide topspelers werden afgelopen weekeinde in het competitieduel met Amiens (4-4) nog aan de kant gehouden.

De verdiende overwinning voor Borussia Dortmund kwam er alsnog. Na een pass van de 17-jarige Amerikaanse invaller Giovanni Reyna nam Haaland de bal aan en schoot vervolgens met links hard de 2-1 binnen.

De jonge Noor kwam voor de winterstop nog uit voor Red Bull Salzburg. Voor de Oostenrijkers trof hij in de groepsfase acht keer doel. Desondanks eindigde Red Bull als derde en is het nu aangewezen op de Europa League.

Haaland is de eerste speler die in één seizoen voor twee verschillende clubs in het hoofdtoernooi van de Champions League scoort. In de Bundesliga is de lange en sterke aanvaller ook op dreef. In de vijf competitieduels die hij meedeed was hij acht keer trefzeker. Haaland hoopt zich dit voorjaar in de play-offs met Noorwegen nog te plaatsen voor het komende EK.

De druk op Paris Saint-Germain en trainer Thomas Tuchel voor de return zal groot zijn. De grootmacht domineert al jaren in eigen land, maar in de Champions League wilde het de laatste seizoenen ondanks alle hoge verwachtingen niet lukken. PSG strandde van 2013 tot en met 2016 in de kwartfinales van de Champions League. Van 2017 tot en met 2019 was de achtste finale telkens het eindstation.