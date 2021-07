Epke Zonderland beëindigt imposante loopbaan

„Het is goed zo. Ik weet niet of het mooier dan dit gaat worden, ik denk het niet”, zei hij tegenover de NOS. In oktober is het WK turnen, maar daar zal Zonderland dus niet meer te zien zijn. „Het lichaam is op.”

De rekstokspecialist had in aanloop naar de Olympische Spelen al meerdere keren aangegeven dat de kans groot was dat hij in Japan zijn laatste toernooi zou turnen. In de voorbereiding op zijn vierde optreden op het olympische podium kwakkelde hij al met zijn gezondheid.

Toch turnde Zonderland in de kwalificatie in Tokio een degelijke oefening. De indrukwekkende combinatie van drie vluchtelementen, waarmee hij in Londen 2012 olympisch kampioen werd, liet hij achterwege. Hij was wat slordig, maar maakte geen grote fouten.

Mooi einde

„Vlak na mijn oefening was het gevoel nog wel aanwezig en dacht ik: had ik nog maar langer gehad. Maar op dit moment ben ik heel tevreden over wat ik vandaag heb kunnen doen. Ik ben blij dat ik op deze manier een mooi einde aan mijn carrière heb kunnen maken”, aldus de drievoudig wereldkampioen.

Klik hier voor het laatste olympische nieuws en verhalen uit Tokio