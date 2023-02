Hordeloopster Nadine Visser wil vooral een seizoen lang heel blijven

De afgelopen twee jaar bleek een onwillige hamstring haar grootste obstakel. Tot twee keer toe scheurde ze de spier in de opbouw naar het zomerseizoen en moest ze zorgvuldig revalideren om het lichaam op tijd in vorm te krijgen voor de grote toernooien.

Op de Olympische Spelen van Tokio eindigde ze nog knap als vijfde in de finale van de 100 meter horden, maar was er ook het besef dat er een medaille in had gezeten als er niet die blessure was geweest. Een jaar later op de WK in Eugene strandde ze in de halve finales en voelde ze grote teleurstelling over het ontbreken van de topvorm.

Na de EK in München, waar ze een honderdste tekort kwam voor het brons op de 100 meter horden, besloot ze het roer drastisch om te gooien. De Noord-Hollandse brak na tien jaar met coach Bart Bennema en stapte over naar Laurent Meuwly, de succescoach van onder anderen Femke Bol.

Anders

„Het is best wel anders, maar niet extreem. Vanaf oktober ben ik begonnen met de opbouw en is vooral het krachtschema veranderd. Ook doe ik meer sprongen en loop ik meer om het uithoudingsvermogen wat te verbeteren. Alles is bedoeld om de belastbaarheid te vergroten en dat gaat goed. Ik ben daar blij mee.”

„Heel blijven is het belangrijkste”, zegt Visser. „Zo sta ik er nu in. Ik kijk ook niet te ver vooruit, voor nu is de EK indoor ver genoeg. Het is niet zo dat ik geen pijntjes meer voel, want die heb ik al jarenlang. En ik ben er ook wel achter dat mijn hamstring een zwakke plek is die ik zo nu en dan zal blijven voelen. Ik heb gelukkig wel wat trucjes gevonden om er mee om te gaan.”

Pieken

Bij de NK indoor koos Visser bewust voor de 60 meter en ziet ze af van een poging om voor de achtste keer Nederlands kampioene op de 60 meter horden te worden. „Dit was een goed moment voor een extra snelheidsprikkel richting de EK indoor. Ik heb al best wat wedstrijden over 60 meter horden gedaan en die gingen over het algemeen goed. Ik had qua tijd al wat sneller willen zijn, maar ik weet waar het aan schort nog. Ik moet scherper uit het startblok en sneller accelereren naar de eerste horde. Maar goed, ik weet uit het verleden dat het verschil op een groot toernooi groot is bij mij. Mijn sterke punt is dat ik op een toernooi kan pieken.”