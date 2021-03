Erik ten Hag: ’Ajax tegen AS Roma is Champions League-waardig’

Een voorkeur had hij niet direct bij de loting. „Bij de laatste acht van een Europees toernooi zit nooit een zwakke tegenstander. Ze zijn allemaal ijzersterk. AS Roma heeft eerder al zeer goede resultaten neergezet, we weten wat ons staat te wachten. Ik verwacht dat de vorm van de dag bepalend zal zijn.”

Ten Hag: „We zijn blij er in deze fase weer bij te zijn. Onze ambities zijn hoog. De laatste jaren doen we mee in Europa, er zit continuïteit in onze prestaties. Maar we willen volhouden en doorgaan. Goed is niet goed genoeg voor ons, we willen steeds beter.”

AS Roma bezet momenteel de zesde plaats in de Serie A. De achterstand op koploper Internazionale bedraagt maar liefst 15 punten. Ajax gaat in de Eredivisie aan de leiding, met een voorsprong van maar lifest acht punten op nummer twee PSV, dat bovendien een wedstrijd meer heeft gespeeld.

Donderdag plaatste Ajax zich dankzij een 0-2 overwinning bij Young Boys voor de kwartfinale van de Europa League. In Amsterdam had de ploeg van Ten Hag al met 3-0 gewonnen.

AS Roma schakelde Sjachtar Donetsk uit. Na de eerdere 3-0 zege werd donderdag met 1-2 gewonnen.