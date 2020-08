PSV op hoofdlijnen akkoord over Philipp Max

Daarmee ligt een topdeal van technisch manager John de Jong in het verschiet. Max kwam in het verleden niet weg uit Zuid-Duitsland, omdat er een bedrag van twintig miljoen euro of meer voor de linksback werd verlangd. De verdediger, die eerder ook werd gelinkt aan Liverpool en FC Barcelona, zag om die reden transfers naar Borussia Dortmund en Borussia Mönchengladbach uiteindelijk in rook opgaan.

Het is allerminst zo dat de waarde van Max door zijn prestaties gekelderd is. Hij maakte liefst acht treffers en leverde zes assists in het voorbije seizoen, in een ploeg die slechts vijftiende werd in de Bundesliga. De coronacrisis helpt PSV een handje en bovendien heeft Max zijn transferwens eerder bekendgemaakt bij algemeen manager Stefan Reuter. Hij wil alleen naar PSV en denkt dat zijn (aanvallende) kwaliteiten nog beter tot zijn recht komen in de top van Nederland en onder de Duitse trainer Roger Schmidt.

PSV volgt de linksback, die vijf seizoenen Bundesliga achter de rug heeft, al vanaf het begin van zijn carrière. De voormalig Duits jeugdinternational is een aanvallend ingestelde vleugelverdediger in de lijn van Angeliño en eerder ook Jetro Willems. Max werd door zijn optredens in de Bundesliga al snel financieel een onhaalbare kaart. Dat PSV zijn situatie altijd is blijven monitoren, lijkt zich nu uit te betalen.

Max kan de nodige ervaring in het elftal van Schmidt brengen en moet het equivalent van Denzel Dumfries worden aan de andere zijde van de defensie. Gezien zijn leeftijd, liggen zijn beste jaren nog voor zich en weet PSV dat een investering in de linksback op termijn (meer) kapitaal kan terugbrengen. Zodra PSV en Augsburg definitief een klap op de deal geven, reist Max af naar Eindhoven voor de medische keuring.