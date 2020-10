ADO Den Haag bij VVV-Venlo van hatelijke nul af

De wedstrijd kende een stormachtig begin. Binnen vijf minuten was er in De Koel al twee keer gescoord. Shaquille Pinas bracht ADO op voorsprong uit een strafschop na een handsbal van Roy Gelmi. Amper een minuut later zorgde Georgios Giakoumakis voor de gelijkmaker met een fraaie volley (1-1).

Tot aan de rust waren de betere kansen voor ADO, dat bij vlagen scherp counterde. Vicente Besuijen (net naast) en Amar Catic (op been van keeper Thorsten Kirschbaum) waren dicht bij 1-2.

Na de pauze keerde Kirschbaum bij VVV-Venlo door een blessure niet terug onder de lat. Delano van Crooy was zijn vervanger.

VVV-Venlo had in de tweede helft een klein overwicht, maar slaagde er amper in kansen af te dwingen. Ook ADO maakte een krachteloze indruk. Het duel leek terecht te eindigen in een kleurloze remise, maar de 20-jarige Philipp zorgde in de extra tijd plotseling voor Haags vuurwerk. Na doorkopballen van Michiel Kramer en Besuijen schoot de Duitse nieuwkomer pardoes raak: 1-2.

Feest bij der spelers van Vitesse na weer een treffer. Ⓒ ANP

Vitesse verslaat machteloos Heracles Almelo

De nederlaag vorige week bij Ajax (2-1) heeft niet lang doorgewerkt bij Vitesse. De Arnhemse club hervatte de prima competitiestart met een ruime zege op een machteloos Heracles Almelo: 3-0.

Met negen punten uit vier duels draait de ploeg van de Duitse trainer Thomas Letsch goed mee in de bovenste regionen van de eredivisie. Heracles, ook onder leiding van een Duitse coach (Frank Wormuth), staat met vier punten in de middenmoot.

De ploeg uit Almelo was in de vierde minuut nog wel heel dicht bij een voorsprong na een fout van verdediger Riechedly Bazoer. Rai Vloet kreeg een vrije doortocht naar keeper Remko Pasveer, maar schoof de bal naast het doel.

Rai Vloet van Heracles Almelo probeert Vitesse-speler Oussama Tannane af te stoppen. Ⓒ ANP

Vitesse kreeg na de zwakke start meer controle over de wedstrijd, maar grote kansen bleven in het eerste half uur uit. Daarna ging het echter snel. In de 34e minuut schoof Loïs Openda de bal in de verre hoek op aangeven van Matus Bero. De arbitrage, inclusief de VAR, keurde het doelpunt goed, al werd er bij Heracles nog wel even aan buitenspel gedacht.

Drie minuten later kwam Oussama Darfalou tot scoren uit een prima aanval van Vitesse, met Oussama Tannane en Openda in een dienende rol. Na de pauze besliste Tannane het weinig opwindende duel met een schot in de verre hoek. De assist kwam op naam van Darfalou, die de bal uit een verre pass van Bazoer met zijn hoofd klaar legde voor de trefzekere Marokkaan: 3-0.

