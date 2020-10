Vitesse verslaat machteloos Heracles Almelo

Met negen punten uit vier duels draait de ploeg van de Duitse trainer Thomas Letsch goed mee in de bovenste regionen van de eredivisie. Heracles, ook onder leiding van een Duitse coach (Frank Wormuth), staat met vier punten in de middenmoot.

De ploeg uit Almelo was in de vierde minuut nog wel heel dicht bij een voorsprong na een fout van verdediger Riechedly Bazoer. Rai Vloet kreeg een vrije doortocht naar keeper Remko Pasveer, maar schoof de bal naast het doel.

Rai Vloet van Heracles Almelo probeert Vitesse-speler Oussama Tannane af te stoppen. Ⓒ ANP

Vitesse kreeg na de zwakke start meer controle over de wedstrijd, maar grote kansen bleven in het eerste half uur uit. Daarna ging het echter snel. In de 34e minuut schoof Loïs Openda de bal in de verre hoek op aangeven van Matus Bero. De arbitrage, inclusief de VAR, keurde het doelpunt goed, al werd er bij Heracles nog wel even aan buitenspel gedacht.

Drie minuten later kwam Oussama Darfalou tot scoren uit een prima aanval van Vitesse, met Oussama Tannane en Openda in een dienende rol. Na de pauze besliste Tannane het weinig opwindende duel met een schot in de verre hoek. De assist kwam op naam van Darfalou, die de bal uit een verre pass van Bazoer met zijn hoofd klaar legde voor de trefzekere Marokkaan: 3-0.

