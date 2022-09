Premium Het beste van De Telegraaf

Ook Ajax-ploeggenoot Kenneth Taylor voorzichtig Trotse Remko Pasveer durft zich nog niet rijk te rekenen: ’Te vroeg’

Mike Verweij

Remko Pasveer vlak voor zijn eerste interland. Ⓒ Pro Shots

WARSCHAU - Als de persvoorlichter van het Nederlands elftal niet met haar grote glimlach had ingegrepen, stond Remko Pasveer (38) nu waarschijnlijk nog interviews te geven. De 38-jarige Oranje-debutant was na zijn glanzende optreden in Polen (0-2) zo trots als een pauw en schakelde na de gesprekken met de Nederlandse pers moeiteloos en onvermoeibaar over in het Engels. „Dit is wel een van de mooiere avonden in mijn leven. Hier had ik een paar jaar geleden niet van kunnen dromen. De laatste tijd wel, omdat er veelvuldig contact was.”