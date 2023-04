Premium Het beste van De Telegraaf

Wanaka-wilg als eindbestemming Toepasselijk afscheid Stefanie van der Gragt na schilderachtige loopbaan

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

Stefanie van der Gragt stopt na het WK met voetballen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De afscheidstournee van Stefanie van der Gragt (30) is begonnen. De speelster van Ajax en de Oranje Leeuwinnen heeft aangekondigd dat zij komende zomer haar kicksen na het WK in Nieuw-Zeeland en Australië aan de wilgen gaat hangen. „Daarna is het tijd voor nieuwe uitdagingen.”