Jonas Vingegaard: ’Ik zou niets nemen wat ik mijn dochter niet zou geven, zeker geen drugs’

COURCHEVEL - Het vuur dat tweeënhalve week weelderig brandde, werd in twee dagen geblust. Jonas Vingegaard deed dat met een meedogenloze demonstratie van overtuiging en kracht, waar Tadej Pogacar niet tegen bestand was. Toen men bij Jumbo-Visma doorhad dat Pogi op de Col de la Loze moest lossen, werd de Sloveense aartsrivaal compleet naar de slachtbank geleid. In Courchevel werd deze Tour door Vingegaard en zijn ploegmaten met groot machtsvertoon beslist. „Ik denk dat Tadej nooit opgeeft”, zo wil Vinge zichzelf vijf dagen voor Parijs nog altijd niet tot winnaar uitroepen.

Jonas Vingegaard met zijn dochtertje. Ⓒ foto’s Getty Images & ANP/HH