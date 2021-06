Sergio Ramos vertrekt na zestien jaar bij Real Madrid

De 35-jarige Ramos speelt al zestien jaar voor Real. In 2005 nam De Koninklijke de verdediger over van Sevilla. In de Spaanse hoofdstad speelde Ramos 671 wedstrijden en won hij tal van prijzen, waaronder vijf landstitels en vier Champions Leagues.

Real heeft aangekondigd dat het donderdag op eervolle afscheid gaat nemen van Ramos, die momenteel ontbreekt op het EK na een seizoen vol fysieke tegenslag.

Het is nog onduidelijk hoe de toekomst van Ramos eruitziet. Hij beschikte in Madrid over een aflopend contract, dat hij onder de nieuwe voorwaarden die Real stelde niet wilde verlengen. Paris Saint-Germain en Chelsea zouden geïnteresseerd zijn.