Contractverlenging voor Daan Rots bij FC Twente

„Ik kan alleen maar trots zijn”, vertelt Daan Rots over zijn verlengde contract. „Van jongs af aan kom ik bij de club, ik ben opgegroeid in een echte FC Twente-familie. De club heeft vertrouwen in mij en dat wil ik graag terugbetalen. Ik ben de laatste jaren een completere voetballer geworden bij FC Twente en ik heb bewezen dat ik het niveau van de Eredivisie aan kan. Als voetballer wil ik een volgende stap zetten, want ik ben nog lang niet uitgeleerd bij FC Twente.”

Jan Streuer: „Daan is met zijn inzet en mentaliteit een geweldig voorbeeld voor jonge spelers die iets willen bereiken. Twee jaar geleden kwam Daan bij de selectie. Hij heeft zich als jonge regionale speler prima in de ploeg gespeeld. Het is mooi om te zien dat Daan een volgende stap heeft gezet en dat hij langer voor de club behouden blijft. Daan heeft een geweldige drive. We verwachten dat hij een nog belangrijkere speler voor FC Twente kan gaan worden.”

Rots maakte in 2012 de overstap van SV Grol uit Groenlo naar de jeugdopleiding van FC Twente. In de zomer van 2020 stapte Rots over naar de eerste selectie. In januari 2021 maakte Rots tijdens de uitwedstrijd tegen FC Emmen (1-4) zijn Eredivisie-debuut. Tot dusver speelde Rots 52 officiële wedstrijden voor FC Twente en scoorde daarin vijf keer.