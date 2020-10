Frank de Boer: ’Op twee scenario’s getraind’

De Boer is zijn taak als bondscoach niet al te best begonnen, met een nederlaag tegen Mexico (0-1) en een gelijkspel in de Nations League tegen Bosnië en Herzegovina (0-0). Tegen Italië moet het dus een stuk beter en gelukkig voor Oranje is iedereen fit, zo laat De Boer weten. „Er zijn geen klachten en iedereen heeft uitgebreid getraind. Dat is een mooie bijkomstigheid.”

Twee scenario’s

Bij het vorige duel met Italië, toen nog onder interim-bondscoach Dwight Lodeweges, liep Oranje achter de feiten aan. Dat gaat woensdag niet nogmaals gebeuren, verzekert De Boer. „We moeten de controle pakken en voorkomen dat we dolende raken. We hebben op twee scenario’s getraind en morgen (woensdag, red.) zien we hoe het loopt.”

Wat de twee scenario’s precies zijn wil De Boer niet prijsgeven. „We gaan doen waar de spelers zich het beste bij voelen. Ik kan het wel allemaal gaan uittekenen, maar uiteindelijk moeten de spelers het doen. En als zij vinden dat scenario A niet lekker loopt, dan stappen we over naar B.” En daar is goed over nagedacht, zo zegt de bondscoach, die tegen Azzurri moet voorkomen dat Oranje een eeuwenoud negatief record gaat breken.

Middenveld

Om nog een kans te houden om de groep in de Nations League te winnen, is een nederlaag desastreus. Italië staat met vijf punten bovenaan, gevolgd door het Nederlands elftal en Polen, beide met vier punten. „De groep staat nog wijd open”, is De Boer positief gestemd. „Met een goed resultaat, en daar gaan wij vanuit, ziet de wereld er weer anders uit.”

De Boer heeft een strijdplan in zijn hoofd, met twee scenario’s, maar moet nog wat sleutelen aan zijn elftal nu Marten de Roon geschorst is. Donny van de Beek en Teun Koopmeiners kunnen die plek op het middenveld gaan overnemen. „Het hangt af om welke positie het gaat”, doelt De Boer op een middenveld met de punt naar voren of met de punt naar achteren. „Teun deed het redelijk tot goed (tegen Mexico, red.) en we weten wat hij kan. Donny is meer offensief ingesteld.”

De Boer laat zich niet uit op wie zijn keuze uiteindelijk valt op het middenveld. „Dat zien jullie morgen.”

’Grinta’

In Italië gebruikt men het woord ’grinta’ om iemands winnaarsmentaliteit te benadrukken. Volgens De Boer zit het op dat vlak wel goed met Oranje. „Het zijn allemaal winnaars, zowel binnen als buiten het veld. De spelers eisen veel van elkaar en durven elkaar kritiek te geven.”

De Boer gaat verder: „Het is een goede groep die altijd het doel heeft om een goed resultaat neer te zetten. De vorige keer tegen Italië leek het alsof die agressie er niet was, maar dat kwam omdat we overal te laat kwamen. We moeten er dus voor zorgen dat we dit keer wel in de duels komen.”

Corona

Aan de bondscoach werd ook nog gevraagd wat zijn mening was over het al dan niet stopzetten van het betaald voetbal. Zeker nu in heel Europa er steeds meer coronabesmettingen bij komen. „Dat is niet aan mij om daarover te beslissen”, aldus De Boer.

„Veel mensen kijken met plezier naar voetbal. Voor velen is dit een zware tijd en met voetbal kunnen wij iets teruggeven.” Graag zelfs, laat De Boer weten. „En zeker hier (Bergamo, red.), een gebied dat zwaar is getroffen.”

Het mag echter niet ten koste gaan van alles. „Het meest belangrijk is de gezondheid van de spelers en van de mensen in het algemeen. Als voetbal moet stoppen, dan moeten wij ons daarbij neerleggen. En nogmaals. De gezondheid van de mens staat voorop en daar moeten anderen een beslissing over nemen.”