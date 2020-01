Norwich concreet voor Ajacied Sven Botman

Daarmee stelt de Premier League-club Marc Overmars voor een lastige keuze. Aanvankelijk was het de bedoeling om de ontwikkeling van Botman op de voet te volgen. Na de verhuurperiode aan de Friezen zou vervolgens kunnen worden beoordeeld of de verdediger op termijn goed genoeg is voor Ajax 1. Onlangs bezochten Overmars en hoofdscout Henk Veldmate SC Heerenveen-Willem II om Botman live aan het werk te zien.

Botman zal door de belangstelling vanuit Engeland eerder willen weten welk traject Ajax met hem in wil en – belangrijker nog – of Erik ten Hag het in hem ziet zitten. De Badhoevedorper staat nog twee jaar onder contract bij Ajax, dat evenwel niet de hoofdprijs voor hem kan vragen. Botman heeft nog een jeugdcontract. Bij Norwich City, waar ook doelman Tim Krul onder contract staat, ligt een veel lucratievere en langere verbintenis voor Botman klaar.

Botman, die zondag zijn twintigste verjaardag viert, kwam dit seizoen achttien Eredivisie-wedstrijden in actie voor SC Heerenveen. Daarin scoorde hij twee keer en leverde hij vier assists. Op dit moment is hij met zijn ploeggenoten op trainingskamp in Spanje.