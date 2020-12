Live: wat kan Max Verstappen bij de kwalificatie voor GP van Sakhir?

Volg de kwalificatierace van Max Verstappen via een tweetverslag van onze verslaggever Erik van Haren die in Bahrein is

De Grote Prijs van Sakhir is de zestiende en voorlaatste race van het seizoen. De kwalificatie en race zal zonder wereldkampioen Lewis Hamilton zijn. Hij testte begin van de week positief op corona. George Russell is zijn vervanger.