Vervloekte ’Bully Boy’ gepest door trollen: ’Ooit krijg ik mijn beloning’

De Engelsman, beker bekend als ’Bully Boy’, verloor vorig weekeinde verrassend de finale van de UK Open, één van de zeven rankingtoernooien in het darts. Het was voor Smith al de achtste keer op rij dat hij zich gewonnen moest geven in de strijd om een felbegeerde trofee. Hij was dan ook boos op zichzelf na zijn nederlaag tegen de Nederlander Danny Noppert.

„Als ik mijn beste niveau had laten zien, dan had ik deze finale makkelijk met 11-3 kunnen winnen”, stelde de 31-jarige ex-wereldkampioen bij de jeugd. „Dit is enorm hard balen. Misschien wilde ik wel te graag deze eerste major winnen, maar eigenlijk mag dat geen excuus zijn.”

Haatberichten

Het leed van Smith, die op het voorbije WK een recordaantal 180’s gooide en pas in de finale verloor, werd daarna nog wat groter omdat hij haatreacties te verwerken kreeg op sociale media. De details daarvan deelde hij niet, maar met een uitgebreid bericht wilde hij de „trollen” wel op hun plek zetten.

„Voor alle trollen die mij haatberichten stuurden, ik zal jullie eens een geheim vertellen. Natuurlijk doet het pijn om finales te verliezen”, aldus ’Bully Boy’. „Net als het feit dat ik nog steeds geen major heb gewonnen. Maar negen jaar geleden had ik nauwelijks geld op mijn rekening staan, hadden mijn vrouw en ik geen pot om in te pissen. Mijn zus betaalde mijn vluchten richting toernooien, omdat ik ze mezelf niet kon veroorloven.”

Smith deelt ’geheim’

„Nu ben ik getrouwd, heb ik twee kinderen en leid ik een leven waarvan ik nooit gedacht had dat dit mogelijk zou zijn”, gaat hij voort. „Destijds was ik überhaupt al blij om in een finale te staan, maar ik vroeg mij wel af of ik ooit nog die kans zou krijgen. Zo nu en dan heb ik pech, maar ik keer altijd terug naar het trainingsbord, omdat ik wil blijven vechten. Dan denk ik weer eens aan de periode waarin ik zelfs moeite had om een vlucht van 20 pond vanuit Dublin te betalen.”

Hij vervolgt: „Ik geef altijd de volle honderd procent om te krijgen wat ik waard ben en niet te krijgen wat ik zou verdienen. Je moet blijven vechten en je beurt afwachten. Ooit ga ik daar een beloning voor krijgen en dan is dit bericht niet relevant meer. Trollen zijn geen mensen die dichtbij mij staan, zoals mijn vrouw, twee kinderen en geweldige vrienden. Niet alleen vrienden die ik al mijn hele leven ken, maar ook mensen die ik in de afgelopen twee of drie jaar heb leren kennen en hun medeleven tonen in slechte tijden. Dat is alles wat belangrijk is en daar wil ik die mensen voor bedanken.”

