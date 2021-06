Schalke 04 neemt afscheid van Klaas-Jan Huntelaar

,,Zowel op persoonlijk als op sportief vlak is dit een pijnlijke beslissing”, laat Schalke weten in een reactie. Huntelaar kwam afgelopen winter over van Ajax naar Schalke om te proberen de club uit het Ruhrgebied te behoeden voor degradatie. Dat gebeurde bij lange na niet.

De 37-jarige Huntelaar was vaker geblesseerd dan hem lief was, maar gaf onlangs wel aan te denken over wellicht nog een jaartje bij de club. Eerder leek het erop dat Huntelaar zijn loopbaan sowieso wilde beëindigen, maar de afgelopen maanden sloop de twijfel erin. Of Huntelaar nu stopt, is nog niet duidelijk.

Huntelaar kwam van 2010 tot en met 2017 ook uit voor Schalke. In het seizoen 2012/2013 werd de spits met 29 goals topscorer van de Bundesliga.