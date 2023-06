Hockeysters kruipen naar koppositie Pro League na moeizame zege op China

Oranje heeft na zeven duels inmiddels 21 punten verzameld, drie punten minder dan Australië en vijf minder dan Argentinië, de ploeg die door Oranje in het Spaanse Terrassa tijdens de WK-finale afgelopen zomer over de knie werd gelegd. Het Nederlands elftal heeft echter zes (!) wedstrijden minder gespeeld dan de koplopers.

Yibbi Jansen was na haar hattrick tegen Australië met twee verzilverde strafcorners opnieuw op dreef en schroefde haar totaal in Oranje op naar 28 treffers, in 45 duels. Ook spits Frédérique Matla scoorde, haar 78e goal voor volk en vaderland.

Vuurwerk tweede kwart

Op twee onbenutte strafcorners na, keurig verdeeld over beide teams, had het eerste kwart op het snikhete veld in Eindhoven niet zoveel om het lijf. Het tweede kwart daarentegen leverde genoeg vuurwerk op, inclusief de openingstreffer.

Die was in de achttiende minuut verrassend genoeg van China en van de stick van Jiangxin He, die het eindstation was van een prima uitgevoerde cornervariant. Nog in dezelfde minuut was het al weer gelijk, toen Felice Albers over rechts goed doorzette en Pien Dicke in stelling bracht. De spits van SCHC tikte gedecideerd binnen: 1-1.

Albers op dreef

Albers bleef de gevaarlijkste speelster van Oranje. Twee minuten na de gelijkmaker trof , wereldhockeyster van het jaar, via een Chinese stick de paal, nadat ze doelvrouwe Ping Liu al had omspeeld. De 2-1 kwam er toch, nadat Yibbi Jansen een corner op de plank sleepte die ze zelf had verdiend.

De gele brigade van Alyson Annan liet zich echter niet vrijwillig naar de slachtbank leiden en kwam in het derde kwart na een pupillenfout van Sabine Plönissen weer op gelijke hoogte. Plönissen lepelde de bal in haar eigen cirkel pardoes in de forehand van Meirong Zou, die het cadeautje met haar backhand dankbaar uitpakte: 2-2.

Moes versiert strafbal

Het Nederlands elftal had gelijk terug kunnen slaan, maar een sleeppush van Frédérique Matla vloog voorlangs. De gasten waren ook dicht bij de 2-3, maar Jiaqi Zhing kreeg haar stick niet tegen een harde voorzet van Yangyan Gu.

De vijfde goal van de wedstrijd kwam er in het derde kwart alsnog. Freeke Moes sneed als een mes door de Chinese boter, passeerde keeper Liu en zag haar inzet op de lijn onreglementair (met de voet) gekeerd door Bingfeng Gu. De toegekende strafbal werd cool benut door Matla (3-2), waarna Jansen het duel in het laatste kwart uit weer een corner in het slot (4-2).

’Het is wel de waarheid’

De ploeg van Van Ass oogde in de wedstrijd niet okselfris, waardoor de Chinezen het Oranje moeilijk konden maken. ,,We hebben nauwelijks getraind”, verklaarde de coach na de wedstrijd. Hoe anders dan twee dagen terug, toen Van Ass zijn meiden zag schitteren tegen Australië (7-2). ,,We kunnen wel één wedstrijd op het hoogste niveau spelen, maar niet vier achter elkaar”, aldus Van Ass. ,,Niemand wil dat horen natuurlijk, maar het is wel de waarheid. We zijn veel beter en komen er wel.”

Na vrijuit tegen Australië te hebben gespeeld, ‘zat het lijf vandaag een beetje tegen’, stelde Van Ass zaterdagmiddag. ,,Veel meiden komen uit de play-offs, vorige week maandag was het tweede finaleduel. We zijn nog niet internationaal fit. Dan is het spel dat ik wil spelen, het linie over linie, wel zwaar natuurlijk. En ach, ik ben best blij met die 4-2. Als alles 7-2 wordt, is er ook niks aan.”