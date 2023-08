Derde wereldtitel op rij voor zeilers Lambriex en Van de Werken

Hun derde plaats in race vijftien volstond om al zeker van het goud te zijn voor de medalrace op vrijdag.

Die derde plaats in de vijftiende race volgde op eerste plaatsen in de races dertien en veertien. Lambriex en Van de Werken passeerden daarmee hun Spaanse concurrenten Diego Botin en Florian Trittel in de stand en bouwden een niet meer in te halen voorsprong op van 26,8 punten.