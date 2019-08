Video - Rooney scheldt vierde official de huid vol

De aanvaller van DC United verloor met zijn elftal op bezoek bij Vancouver Whitecaps: 1-0. Toen hij een kwartier voor het einde werd gewisseld, liet de 33-jarige Engelsman zich flink gaan tegenover de vierde official. De arme man kreeg te maken met een hevig scheldende Rooney. Wat de topscorer aller tijden van Engeland precies dwars zat, was onduidelijk. ’Every f*cking game”, voegde hij de official toe. Zijn elftal verloor met 1-0 in Canada.

Vervolgens was het tijd voor de terugreis naar Washington. „Ik kijk al uit naar de reis die twaalf uur duurt, maar die in zes uur zou kunnen worden afgelegd. Maar hé, dit is de MLS”, gooide Rooney er een cynische tweet uit. Zijn ’lijdensweg’ in Noord-Amerika duurt nog een paar maanden. Vanaf januari wordt Rooney speler en assistent-trainer bij Derby County, waar Phillip Cocu manager is.