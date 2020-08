Lewis Hamilton: ’In alle andere sporten knielt iedereen samen’

„Ik ga je niet vertellen wat mijn mening is, of iedereen het moet doen of niet. Maar als je kijkt naar andere sporten, bijvoorbeeld het basketbal of voetbal, naar Spaanse, Italiaanse en teams van over de hele wereld. Het maakt niet uit welke nationaliteit de spelers hebben, ze doen het allemaal, verenigd.”

Hamilton vindt het opmerkelijk dat een aantal F1-rijders niet knielt, omdat ze niet weten hoe er in hun land wordt gereageerd op een dergelijk gebaar. „Wanneer dat de reden is om het niet te doen, hoef je alleen maar naar de andere sporten te kijken, want daar doet dus wel iedereen mee. Ik hoop dat we beetje bij beetje meer en meer samen en meer verenigd kunnen worden in de Formule 1.”

Desalniettemin vindt Hamilton het mooi om te zien dat alle coureurs de anti-racisme campagne steunen en tijdens het volkslied voor de start een shirt met daarop ’End racism’ dragen.

Lewis Hamilton viert zijn overwinning op Silverstone met een ander gevaar dat de strijd tegen racisme symboliseert: hij balt zijn vuist. Ⓒ BSR Agency

„Ik ben echt trots op alle rijders die het shirt dragen. Ik denk dat er vooruitgang is. Het belangrijkste is dat de rijders respect voor elkaar blijven hebben denk ik, en dat doen we ook. Misschien moet er gewoon meer gepraat worden.”

Mogelijk knoopt Hamilton deze week in aanloop naar de tweede GP op Silverstone nog een gesprekje aan met Kevin Magnussen, die afgelopen zondag voor het eerst niet knielde, nadat hij dat bij de eerste drie races wel had gedaan.

In de NBA, maar bijvoorbeeld ook in de Engelse voetbalcompetitie, knielen spelers en staf allemaal. Ⓒ AFP

„Ik weet niet waarom Magnussen niet geknield heeft, ik heb niet met hem gesproken. Maar beetje bij beetje denk ik dat we gewoon proberen om elkaar beter te begrijpen.”

Sowieso vond het Hamilton het fijn om te zien dat er op Silverstone weer voldoende tijd en ruimte voor het moment werd vrijgemaakt. In Hongarije was het een rommeltje, na een wijziging in het tijdsschema. In het allerijl werd er toen in de pitstraat kortstondig stilgestaan. Hamilton baalde daarvan. Hij vindt dat de strijd tegen racisme een doorlopend proces moet zijn en geen stille dood mag sterven.

„Ik denk dat de Formule 1 een veel, veel betere job deed na de discussies van vorige week over hoe we het beter kunnen doen”, zei Hamilton. „Je kon zien dat het een stuk professioneler was.”

Max Verstappen

Max Verstappen verklaarde eerder een felle tegenstander van racisme te zijn. Hij knielt echter niet voor wedstrijden.

„Ik ben erg toegewijd aan gelijkheid en de strijd tegen racisme. Maar ik geloof ook dat iedereen het recht heeft om zichzelf te uiten op een moment en op een manier die bij hen past”, zo stelde voorafgaand aan de eerste race in Oostenrijk.

„Ik kniel, want ik ben hier naar toe gekomen om te racen, maar ik respecteer en ondersteun de persoonlijke keuzes die elke coureur maakt om zichzelf te uiten.”