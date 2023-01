Premium Het beste van De Telegraaf

’Laatbloeier’ met Rotterdammers twee punten achter Ajax Sparta meer mans met Mijnans: ’Wie had dat gedacht?’

Sven Mijnans (links) maakt zowel persoonlijk als met Sparta een sterk seizoen door. „We hebben het vertrouwen dat we heel veel teams aan kunnen. Dat maakt ons erg sterk.” Ⓒ ANP

ROTTERDAM - De creatieve spil in het verrassende Sparta van Maurice Steijn luistert naar de naam Sven Mijnans (22). Het ’jochie met die blonde krullen dat zo lekker kan ballen’, is nu een nummer 10 om rekening mee te houden in de ploeg die de Eredivisie overdondert. Parallel aan de ontwikkeling van de Kasteelheren, is hij ongeveer even volwassen geworden als de huidige nummer 6 in zijn totaliteit momenteel oogt. De aanvallende middenvelder beleeft een topseizoen.