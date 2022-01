Strijd met Ireen Wüst stuwt Antoinette de Jong tot hogere hoogten: ’Willen allebei niet verliezen’

„Of het helpt als ik tegen Wüst rijdt? Dat denk ik wel”, aldus De Jong, die op de Olympische Spelen op zowel de 1000 de 1500 als de 3000 meter in actie komt, in gesprek met de NOS. ,,We willen alle twee niet verliezen. Dat bracht ons ook al naar hoger niveau tijdens de 1000 meter op het OKT. Ik vond het zeker niet erg om vandaag tegen haar te rijden. We hebben er samen weer een mooie race van gemaakt.”

Desgevraagd door de verslaggever liet De Jong doorschemeren dat ze stiekem hoopt op Wüst als directe tegenstander op de 1500 meter in Peking. „Dat zou zomaar kunnen, ja. En dan gaan we weer alles uit onze tenen halen. Ik denk dat we een beetje dezelfde type rijders zijn. We hebben niet de snelste opening, maar rijden daarna wel een goed eerste rondje. Zij zet vervolgens ook altijd een supergoed tweede ronde neer, terwijl daar juist mijn valkuil ligt. Meestal is mijn derde ronde de minste. Het is mooi dat ik me aan haar kan optrekken. Dan moet ik wel, dan heb ik geen keus.”

Wüst had echter slecht nieuws voor De Jong. ,,Volgens kun je op de Spelen helemaal niet tegen een landgenoot rijden...” Iets wat het officiële reglement van de ISU inderdaad verbiedt.

Ireen Wüst legde het zaterdag af tegen Antoinette de Jong. Ⓒ HH/ANP

Onbelangrijk moment

De 35-jarige Wüst, de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit, werd zaterdag onttroond als Europees kampioen door De Jong. Alhoewel ze baalde, herhaalde ze dat haar vizier voornamelijk op Peking staat afgesteld.

,,Natuurlijk is het super jammer. Ik had graag gewonnen, maar ik ben op waarde geklopt. Antoinette was vandaag de betere. Wel zat ik dichtbij, dus er is geen paniek richting de Spelen. Verliezen vind ik nooit leuk, maar deze neem ik wel. Ik ga er alles aan doen om er straks wel te staan op de Spelen. Of je beter kunt verliezen op onbelangrijke momenten? Daar doel ik wel een beetje op, ja.”

Ploegachtervolging

De Jong en Wüst hebben elkaar in Peking sowieso nodig. Beide vrouwen vormen in China samen met Irene Schouten het trio voor de ploegachtervolging. Zondag beleven ze in Thialf de generale repetitie, met de strijd om de Europese titel. ,,Dit is onze laatste kans om te oefenen. Er is geen betere test dan een wedstrijd.”