Bijna 2 miljoen tv-kijkers voor eerste EK-duel Leeuwinnen

Bijna 2 miljoen kijkers voor eerste EK-wedstrijd Oranje Leeuwinnen

09:11 uur De eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal in het Verenigd Koninkrijk is zaterdagavond gezien door bijna 2 miljoen mensen. De Nederlandse vrouwen speelden gelijk tegen Zweden, 1-1.

Dit zijn bijna evenveel kijkers als naar de eerste wedstrijd van de vrouwen tijdens het vorige EK, in ons land in 2017. Toen won Nederland van de Noorse vrouwen. De best bekeken uitzending rond het EK was toen de huldiging van de Nederlandse vrouwen, die werd door 5,4 miljoen mensen bekeken.

De wedstrijd van de vrouwen was zaterdagavond het best bekeken programma op televisie.