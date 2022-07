Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Geen medaille Lavreysen en Hoogland bij Nations Cup in Cali

09:28 uur Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben bij de Nations Cup-wedstrijden in Cali naast de medailles op het onderdeel keirin gegrepen. Lavreysen won in de Colombiaanse stad de B-finale. Hoogland werd daarin vierde. De zege in de A-finale ging naar de Nicholas Paul van Trinidad en Tobago. Beide Nederlandse baanwielrenners komen zondag nog in actie op de sprint.

Hetty van der Wouw greep net naast een medaille op de 500 meter tijdrit. Ze werd vierde met een achterstand van 0,759 seconde op de Colombiaanse Martha Bayona. Steffie van der Peet finishte als zevende.

Mylène de Zoete werd negende op het omnium. De winst ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Bijna 2 miljoen kijkers voor eerste EK-wedstrijd Oranje Leeuwinnen

09:11 uur De eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal in het Verenigd Koninkrijk is zaterdagavond gezien door bijna 2 miljoen mensen. De Nederlandse vrouwen speelden gelijk tegen Zweden, 1-1.

Dit zijn bijna evenveel kijkers als naar de eerste wedstrijd van de vrouwen tijdens het vorige EK, in ons land in 2017. Toen won Nederland van de Noorse vrouwen. De best bekeken uitzending rond het EK was toen de huldiging van de Nederlandse vrouwen, die werd door 5,4 miljoen mensen bekeken.

De wedstrijd van de vrouwen was zaterdagavond het best bekeken programma op televisie.