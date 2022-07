Nederlaag volleyballers tijdens laatste groepswedstrijd Nations League

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Volleyballers verliezen laatste groepswedstrijd in Nations League

18.56 uur: De Nederlandse volleyballers hebben de laatste groepswedstrijd in de Nations League verloren. Het team van bondscoach Roberto Piazza ging zondag in Gdansk met 3-0 onderuit tegen Italië. De setstanden waren 25-23 26-24 25-21. Nederland liet in de tweede set vier setpunten onbenut.

Door de nederlaag is het nog niet duidelijk of Oranje later deze maand mee mag doen aan de kwartfinales. Later op zondag spelen Polen en Slovenië tegen elkaar. Als Slovenië met 3-0 of 3-1 wint, eindigt Nederland als negende en ontbreekt het bij het vervolg. Bij iedere andere uitslag plaatst Oranje zich als nummer 8 wel voor de kwartfinales.

De Nederlandse mannen doen dit jaar voor de tweede keer mee aan de Nations League. Vorig jaar eindigde de ploeg op de veertiende plek.

Europese titel zeilsters Van Aanholt en Duetz in 49erFX

17.09 uur: Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben zich in Aarhus in Denemarken verzekerd van de Europese titel in de 49erFX. In het open kampioenschap, waar ook teams van buiten Europa aan mee mochten doen, eindigden de twee Nederlandse vrouwen als tweede achter het Braziliaanse koppel Martine Grael en Kahena Kunze.

Grael en Kunze kwamen uit op 69 punten, Van Aanholt en Duetz op 75. De Zweedse zeilsters Vilma Bobeck en Rebecca Netzler eindigden met 78 punten als derde.

Bij de mannen moesten Bart Lambriex en Floris van de Werken in de strijd om de Europese titel in de 49er met zilver genoegen nemen. Het koppel noteerde 83 punten. De Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel Paul behaalden met 68 punten het goud. De Britten James Peters en Fynn Sterritt eindigden met 84 punten als derde.

Mountainbikester Terpstra vijfde bij wereldbeker in Lenzerheide

15.15 uur: Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd in Lenzerheide in Zwitserland als vijfde geëindigd. Ze finishte op ruim twee minuten achter winnares Loana Lecomte uit Frankrijk. In de sprint werd Terpstra net geklopt door de Française Pauline Ferrand-Prevot, die als vierde binnenkwam.

Voor Lecomte is het de tweede zege op rij. Ze won ook de wedstrijd in Leogang. In de wereldbekerstand heeft ze met 1204 punten 1 punt voorsprong op de Australische Rebecca McConnell. Terpstra staat vierde met 890 punten.

Zwitserse tennisster Waltert wint ITF-toernooi in Amstelveen

15.13 uur: Simona Waltert heeft het ITF-toernooi van Amstelveen op haar naam geschreven. De 21-jarige Zwitserse was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Emma Navarro. Het werd 7-6 (10) 6-0 voor Waltert, de mondiale nummer 186.

De als vierde geplaatste Waltert zorgde in de halve finale van het toernooi nog voor de uitschakeling van de Nederlandse Quirine Lemoine. Het werd 6-3 6-4 voor de Zwitserse. Lemoine had zich voor de halve finale geplaatst door de Nederlandse Suzan Lamens uit te schakelen.

Geen medaille Lavreysen en Hoogland bij Nations Cup in Cali

09:28 uur Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben bij de Nations Cup-wedstrijden in Cali naast de medailles op het onderdeel keirin gegrepen. Lavreysen won in de Colombiaanse stad de B-finale. Hoogland werd daarin vierde. De zege in de A-finale ging naar de Nicholas Paul van Trinidad en Tobago. Beide Nederlandse baanwielrenners komen zondag nog in actie op de sprint.

Hetty van der Wouw greep net naast een medaille op de 500 meter tijdrit. Ze werd vierde met een achterstand van 0,759 seconde op de Colombiaanse Martha Bayona. Steffie van der Peet finishte als zevende.

Mylène de Zoete werd negende op het omnium. De winst ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Bijna 2 miljoen kijkers voor eerste EK-wedstrijd Oranje Leeuwinnen

09:11 uur De eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal in het Verenigd Koninkrijk is zaterdagavond gezien door bijna 2 miljoen mensen. De Nederlandse vrouwen speelden gelijk tegen Zweden, 1-1.

Dit zijn bijna evenveel kijkers als naar de eerste wedstrijd van de vrouwen tijdens het vorige EK, in ons land in 2017. Toen won Nederland van de Noorse vrouwen. De best bekeken uitzending rond het EK was toen de huldiging van de Nederlandse vrouwen, die werd door 5,4 miljoen mensen bekeken.

De wedstrijd van de vrouwen was zaterdagavond het best bekeken programma op televisie.