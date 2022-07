Pattinama-Kerkhove wint ITF-toernooi in Portugal

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Volleyballers ondanks nederlaag naar kwartfinale Nations League

21.45 uur: De Nederlandse volleybalmannen mogen later deze maand meedoen aan de kwartfinales van de Nations League. Oranje liet zondag, door een nederlaag van 3-0 tegen Italië, de kans liggen om zich op eigen kracht te plaatsen. Omdat Polen vervolgens tegen Slovenië de eerste twee sets won, is Nederland alsnog zeker van een plek bij de beste acht landen. De kwartfinales zijn 20 en 21 juli in Bologna.

De setstanden bij Italië tegen Nederland waren 25-23 26-24 25-21. Oranje liet in de tweede set vier setpunten onbenut.

Bondscoach Roberto Piazza begon tegen Italië met Wessel Keemink (spelverdeler), Nimir Abdelaziz (diagonaal), Thijs ter Horst en Bennie Tuinstra (passer/lopers), Luuc van der Ent en Twan Wiltenburg (midden) en Robbert Andringa (libero). Nederland speelde goed mee met de Europees kampioen, maar maakte verdedigend net iets te veel fouten. Italië had succes met tactische ballen. Alessandro Michieletto benutte in de eerste set het setpunt voor de Italianen.

Oranje ging beter spelen en de winst in de tweede set lag voor het grijpen. Spelverdeler Keemink gaf al zijn aanvallers een kans, maar niemand slaagde erin het verlossende punt te maken. Italië pakte zes punten op rij en won de tweede set zo alsnog. In de derde set kon de ploeg van Piazza meekomen tot 12-11, waarna de Italianen definitief afstand namen.

De Nederlandse mannen doen dit jaar voor de tweede keer mee aan de Nations League. Vorig jaar eindigde de ploeg op de veertiende plek.

Engelse hockeysters bereiken via tussenronde kwartfinale WK

20.25 uur: De Engelse hockeysters hebben zich geplaatst voor de kwartfinales van het WK, dat in Nederland en Spanje wordt gespeeld. De nummer 3 van de Olympische Spelen in Tokio rekende zondag in de tussenronde in Terrassa met duidelijke cijfers af met Zuid-Korea: 5-0.

Giselle Ansley benutte in de eerste helft twee strafcorners en ook Tessa Howard scoorde. Na rust liep Engeland via Hannah Martin en Elena Rayer verder uit.

Engeland neemt het woensdag in de kwartfinale op tegen Argentinië, dat het WK in 2010 voor het laatst won. Nederland, regerend kampioen, speelt dinsdag in de kwartfinale in Amstelveen tegen België.

Curaçao dankzij goede slotfase te sterk voor Oranje tijdens Honkbalweek Haarlem

20.12 uur: Het Nederlands honkbalteam heeft op zondag met 8-6 verloren van Curaçao. Een desastreuze zesde inning lag ten grondslag aan de eerste nederlaag van het Koninkrijksteam tijdens de dertigste editie van de Honkbalweek Haarlem.

Er leek lange tijd geen vuiltje aan de lucht voor de ploeg van bondscoach Evert-Jan 't Hoen. Er werd een vroege 3-0 voorsprong genomen en startende werper Shairon Martis gooide vijf innings lang ijzersterk. De Curaçaose slagploeg brak in de zesde inning echter door en scoorde zes punten en voegde daar in de zevende inning nog eens twee aan toe.

Het Koninkrijksteam kon daar richting het einde van de wedstrijd slechts drie punten tegenover stellen en zo trok Curaçao, met een selectie vol spelers uit de Curaçaose competitie aangevuld met enkele spelers uit de Nederlandse Hoofdklasse, met 8-6 aan het langste eind.

Op dinsdag is om 19.30 uur Amerika de volgende tegenstander.

Pattinama-Kerkhove wint ITF-toernooi in Portugal

20.06 uur: Tennisster Lesley Pattinama-Kerkhove heeft het ITF-toernooi in het Portugese Corroios-Seixal gewonnen. In de finale was ze in twee sets te sterk voor Lina Glushko uit Israël, de mondiale nummer 268. Het werd 6-4 6-4 voor de als derde geplaatste Pattinama-Kerkhove.

Pattinama-Kerkhove, die de 138e plek op de wereldranglijst bezet, strandde eind juni in de tweede ronde van Wimbledon. Daarin werd ze uitgeschakeld door Iga Swiatek, de Poolse nummer 1 van de wereld. De Nederlandse had in de laatste ronde van de kwalificaties voor Wimbledon nog verloren, maar werd op het laatste moment als lucky loser aan het schema toegevoegd en nam de plek in van een geblesseerde speelster. In de eerste ronde won ze van Sonay Kartal.

Zilver voor judoka Snippe op Grand Slam in Boedapest

20.05 uur: Judoka Jelle Snippe heeft op de Grand Slam in Boedapest zilver gepakt in de klasse +100 kilogram. De 23-jarige Nederlander verloor in de finale van de tienvoudig wereldkampioen Teddy Riner, die slechts 40 seconden nodig had om tot een overwinning te komen. Voor de 33-jarige Franse judolegende was het zijn eerste internationale wedstrijd sinds de Spelen van Tokio, waar hij brons haalde.

Sanne van Dijke werd in de klasse -70 kilogram zevende, net als Marit Kamps in de klasse +78 kilogram.

Europese titel zeilsters Van Aanholt en Duetz in 49erFX

17.09 uur: Zeilsters Odile van Aanholt en Annette Duetz hebben zich in Aarhus in Denemarken verzekerd van de Europese titel in de 49erFX. In het open kampioenschap, waar ook teams van buiten Europa aan mee mochten doen, eindigden de twee Nederlandse vrouwen als tweede achter het Braziliaanse koppel Martine Grael en Kahena Kunze.

Grael en Kunze kwamen uit op 69 punten, Van Aanholt en Duetz op 75. De Zweedse zeilsters Vilma Bobeck en Rebecca Netzler eindigden met 78 punten als derde.

Bij de mannen moesten Bart Lambriex en Floris van de Werken in de strijd om de Europese titel in de 49er met zilver genoegen nemen. Het koppel noteerde 83 punten. De Spanjaarden Diego Botin en Florian Trittel Paul behaalden met 68 punten het goud. De Britten James Peters en Fynn Sterritt eindigden met 84 punten als derde.

Mountainbikester Terpstra vijfde bij wereldbeker in Lenzerheide

15.15 uur: Mountainbikester Anne Terpstra is bij de wereldbekerwedstrijd in Lenzerheide in Zwitserland als vijfde geëindigd. Ze finishte op ruim twee minuten achter winnares Loana Lecomte uit Frankrijk. In de sprint werd Terpstra net geklopt door de Française Pauline Ferrand-Prevot, die als vierde binnenkwam.

Voor Lecomte is het de tweede zege op rij. Ze won ook de wedstrijd in Leogang. In de wereldbekerstand heeft ze met 1204 punten 1 punt voorsprong op de Australische Rebecca McConnell. Terpstra staat vierde met 890 punten.

Zwitserse tennisster Waltert wint ITF-toernooi in Amstelveen

15.13 uur: Simona Waltert heeft het ITF-toernooi van Amstelveen op haar naam geschreven. De 21-jarige Zwitserse was in twee sets te sterk voor de Amerikaanse Emma Navarro. Het werd 7-6 (10) 6-0 voor Waltert, de mondiale nummer 186.

De als vierde geplaatste Waltert zorgde in de halve finale van het toernooi nog voor de uitschakeling van de Nederlandse Quirine Lemoine. Het werd 6-3 6-4 voor de Zwitserse. Lemoine had zich voor de halve finale geplaatst door de Nederlandse Suzan Lamens uit te schakelen.

Geen medaille Lavreysen en Hoogland bij Nations Cup in Cali

09:28 uur Baanwielrenners Harrie Lavreysen en Jeffrey Hoogland hebben bij de Nations Cup-wedstrijden in Cali naast de medailles op het onderdeel keirin gegrepen. Lavreysen won in de Colombiaanse stad de B-finale. Hoogland werd daarin vierde. De zege in de A-finale ging naar de Nicholas Paul van Trinidad en Tobago. Beide Nederlandse baanwielrenners komen zondag nog in actie op de sprint.

Hetty van der Wouw greep net naast een medaille op de 500 meter tijdrit. Ze werd vierde met een achterstand van 0,759 seconde op de Colombiaanse Martha Bayona. Steffie van der Peet finishte als zevende.

Mylène de Zoete werd negende op het omnium. De winst ging naar de Amerikaanse Jennifer Valente.

Bijna 2 miljoen kijkers voor eerste EK-wedstrijd Oranje Leeuwinnen

09:11 uur De eerste wedstrijd van de Oranje Leeuwinnen op het EK voetbal in het Verenigd Koninkrijk is zaterdagavond gezien door bijna 2 miljoen mensen. De Nederlandse vrouwen speelden gelijk tegen Zweden, 1-1.

Dit zijn bijna evenveel kijkers als naar de eerste wedstrijd van de vrouwen tijdens het vorige EK, in ons land in 2017. Toen won Nederland van de Noorse vrouwen. De best bekeken uitzending rond het EK was toen de huldiging van de Nederlandse vrouwen, die werd door 5,4 miljoen mensen bekeken.

De wedstrijd van de vrouwen was zaterdagavond het best bekeken programma op televisie.