Burgemeester uit zorgen: ’Liverpoolfans, ga naar huis’

Tot grote zorg van burgemeester Joe Anderson die reageerde op foto’s op social media waarop te zien was hoe grote groepen voetbalfans feest vierden bij de Mersey Ferry-terminal in de haven van de Engelse stad.

Donderdag kwamen al duizenden fans bij elkaar bij stadion Anfield om de titel, behaald nadat concurrent Manchester City had verloren bij Chelsea, luister bij te zetten. Vrijdag vaardigde de politie opnieuw een bevel tot verspreiding uit dat tot zondag blijft gelden.

Veel hielp het niet, zag burgemeester Anderson op Twitter. „Ik maak me serieus zorgen om wat er in de haven gebeurt”, meldde hij. „Ik begrijp en waardeer het dat Liverpoolfans een feestje willen vieren maar alsjeblieft, voor je eigen veiligheid en die van anderen, ga naar huis en vier het daar. Covid-19 is nog steeds een gevaar en onze stad heeft al te veel mensen verloren aan die ziekte. Als je iemand kent die nu daar is, vraag hem naar huis te gaan.”

Het coronavirus heeft in Groot-Brittannië al geleid tot meer dan 300.000 besmettingen en ruim 43.000 doden.

