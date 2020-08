Nick Kyrgios haalt weer uit richting Novak Djokovic

De Serviër is al 20 wedstrijden ongeslagen, maar volgens Kyrgios ging hij wel al op een andere manier serieus de mist in: door zijn mislukte Adria Tour, die Djokovic moest bekopen met een positieve coronatest.

Djokovic, de huidige nummer één van de wereld, won zijn laatste twintig wedstrijden. Het zou dus zomaar eens kunnen dat de Serviër het kalenderjaar zonder verlies afsluit. „Een geweldige tennisser, dat is zeker. Hij kan zomaar 2020 ongeslagen afsluiten”, tweet Kyrgios. „Helaas ging hij wel de mist in op een moment dat we leiderschap en nederigheid konden gebruiken. Op die manier heeft hij volgens de meerderheid wel al eens verloren”, klinkt het scherp.

Kyrgios wijst hiermee op het relletje rond Djokovic’ initiatief van de Adria Tour. Tijdens het stopgezette demonstratietoernooi namen de spelers het niet zo nauw met de social distance-regels, wat resulteerde in vier positieve coronatesten van tennissers, met Djokovic op kop.

Het maakt dat Kyrgios begin deze maand paste voor zijn deelname aan de US Open. Hij laat ook hier niet na om een sneer uit te delen aan zijn „egoïstische” collega’s. „Als spelers willen gaan, is dat hun beslissing. Op voorwaarde dat iedereen zich correct en veilig gedraagt”, gaf hij mee in een videoboodschap. „Dansen op de tafels” en „proberen geld te verdienen met het organiseren van demotoernooien” past hier niet in volgens de 25-jarige tennisser.

Novak Djokovic Ⓒ ANP/HH