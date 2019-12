Krol wint voor overleden opa Edwin

De extra gemotiveerde Thomas Krol snelt in Nur-Sultan naar de overwinning op de 100 meter. Ⓒ Foto EPA

AMSTERDAM - Er waren nauwelijks fans om hem vooruit te schreeuwen, want schaatsen leeft niet zo in de hoofdstad van Kazachstan. Maar Thomas Krol vond het geen probleem. Hij reed zaterdagmiddag toch alleen voor zijn grootste, maar helaas overleden supporter, opa Edwin. En won zo weer een World Cup (1000 meter), terwijl dat persoonlijke verlies er in hakte.