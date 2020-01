Mathieu van der Poel over kunstmatig WK-parcours: ’Zal wel weer om geld draaien’

Het WK veldrijden vindt komend weekeinde plaats op een vliegveld in het Zwitserse Dübendorf, een zo goed als vlak parcours met kunstmatige obstakels. Titelverdediger en topfavoriet Mathieu van der Poel heeft het nog niet gezien. „Ik heb de 3D-animatie bekeken, maar daar kan ik niets uit opmaken”, aldus de Nederlander tegenover Sporza.

„Ik vind het heel vreemd om weer op een plek te gaan rijden waar nog nooit een cross gereden is”, zegt Van der Poel. „Ik denk dat het WK in Bièles (in 2017) een voorbeeld was dat het toch een optie zou moeten zijn dat er toch al een keer gecrosst zou zijn. Maar ik zal het me niet aantrekken.”

„Het zal wel weer om geld draaien. Er zijn nochtans genoeg mooie crossen in Zwitserland. De crossers die regelmatig naar het buitenland trekken, zijn altijd lyrisch over de Zwitserse parcoursen.”

Van der Poel voert de mannenploeg van zeven coureurs aan. Verder zijn Lars van der Haar, Corné van Kessel, Joris Nieuwenhuis, David van der Poel, Sieben Wouters en Stan Godrie geselecteerd.