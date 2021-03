’Lewis Hamilton wordt misbruikt door Black Lives Matter’

Als Ecclestone nog steeds de scepter zou zwaaien in de F1, zou er niemand een anti racisme-shirt dragen of knielen voor de start van de races, zoals dat nu het geval is. Na het incident met George Floyd vorig jaar in de Verenigde Staten sprak Hamilton zich uit tegen racisme en vooral onder zijn impuls kwam er een anti racisme-moment voor de races.

De zevenvoudige wereldkampioen heeft zich al eens kritisch uitgelaten over Ecclestone, nadat die laatste het racisme in de Formule 1 minimaliseerde, maar dat houdt de ondertussen negentigjarige Brit niet tegen om nog harde uitspraken te doen.

Ecclestone: ’Ik zou het niet toestaan’

„Als ik er nog was geweest dan had er niemand met anti-racisme t-shirts op het podium gestaan, dat is zeker”, aldus Ecclestone.

Bernie Ecclestone en Lewis Hamilton in 2015 Ⓒ ANP/HH

Ecclestone zegt ook dat hij het niet zou toestaan om te knielen voor de wedstrijd, en hoewel hij ook vindt dat er meer diversiteit moet komen in de F1, zou hij het ook niet laten gebeuren dat de koningsklasse van de autosport gebruikt wordt om een politieke boodschap te verkondigen.

’Onwetend en onopgevoed’

Vorig jaar noemde Hamilton Ecclestone nog ’onwetend en onopgevoed’, omdat de voormalig F1-baas had laten optekenen dat hij verbaasd was te horen dat Hamilton met racisme in de sport was geconfronteerd. Ecclestone reageert nu dat hij denkt dat Hamilton hem verkeerd begrepen heeft.

„Ik ben het ermee eens dat we meer mensen een kans moeten geven. Vergeet niet dat ik de eerste was die een zwarte man in een Formule 1 auto zette. Ik heb hem gesteund en ik heb heel veel zwarte mensen gesteund, maar Lewis heeft recht op zijn mening.”

Hij vervolgt: „Maar ik heb tegen zijn vader gezegd: ’Lewis moet voorzichtig zijn’. Want hij wordt gebruikt door de mensen die Black Lives Matter steunen. Ze halen er een hoop geld uit en niemand weet waar het naartoe gaat.”

