Red Bull met handen in het haar, Mercedes heeft flink voordeel Waar komt enorme snelheidsimpuls van Lewis Hamilton ineens vandaan?

Door Erik van Haren Kopieer naar clipboard

Lewis Hamilton flitst over het circuit. Ⓒ ANP/HH

SÃO PAULO - In het kamp van Red Bull Racing worden openlijk vraagtekens gezet bij de (plotselinge) snelheidsimpuls van Lewis Hamilton. In Brazilië was de zevenvoudig wereldkampioen op het rechte stuk veel rapper dan Max Verstappen en dat baart zijn renstal zorgen richting de slotfase van het seizoen.