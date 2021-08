Premium Het beste van De Telegraaf

Dit is de super(s)pion van de Feyenoord-vrouwen

Door Lars van Soest

Annouk Boshuizen met aanwijzingen voor haar ploeggenoten. Ⓒ ANP/HH

ROTTERDAM - Zondag is het zover, dan debuteert Feyenoord in de Vrouwen Eredivisie. Waar de nieuwkomer precies staat, weet niemand. Met aanvoerder Annouk Boshuizen hebben de Rotterdammers in ieder geval dé ideale pion in huis voor een vliegende start.