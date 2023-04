Odgaard en Pavlidis maken einde aan droogte AZ

En die plek geeft aan het einde van de rit naar alle waarschijnlijkheid een ticket voor de voorronde van de Conference League, omdat de nummers twee en drie van de Eredivisie, Ajax en PSV, op ‘Koninginnedag’ (30 april) tegenover elkaar staan in de bekerfinale.

Dat zou AZ zeer goed uitkomen, aangezien het seizoen voor de club uit Alkmaar al aardig lang begint te duren en de spelers zichtbaar aan rust toe zijn. Maar eerst wacht nog een terugwedstrijd met Anderlecht, een duel waarin een Europese halve finaleplek, prestige en vette check op het spel staan.

En daarin zien de Alkmaarders zich allesbehalve kansloos, hoe potsierlijk dat ook klonk na de 2-0 nederlaag in Brussel. Dat was al weer de derde nederlaag in vier duels, terwijl in de vierde wedstrijd (thuis tegen Heerenveen) ook al twee punten werden gemorst.

Milos Kerkez viert een feestje na zijn succesvolle rush. Ⓒ ProShots

En dat zat hem vooral in het gebrek aan stootkracht. Of beter gezegd: AZ kwam zeer moeilijk tot scoren. Zo wist Vangelis Pavlidis, zo lang de koele afmaker al vier duels niet te scoren. Maar Jens Odgaard spande in dit geval helemaal de kroon: hij leek zich zo langzamerhand middenin een woestijn te bevinden, zo droog stond hij. Tien wedstrijden om precies te zien en dat kan natuurlijk niet voor een AZ-aanvaller.

Nu was de ploeg van Pascal Jansen twee zo niet drie klassen beter dan Fortuna Sittard. De vraag was niet óf AZ ging scoren, maar wie. Was het Pavlidis, die nu eenmaal vaker in scoringspositie komt? Of Odgaard, soms zo’n koele killer? Welnu: de lange Deen won het van de (in de balaanname) slordige Griek, na een fraaie steekbal van Tijjani Reijnders en een simpele voetbeweging (0-1). Nog voor rust kreeg Fortuna een tweede tik, nadat Milos Kerkez op eigen helft op zijn brommer was gesprongen, vol gas gaf en doelman Ivor Pandur verschalkte (0-2).

En verhip: in de slotfase pikte ook Pavlidis nog zijn doelpuntje mee (0-3), waardoor AZ voor de eerste keer sinds 10 februari weer meer dan twee goals maakte. Een opsteker, want de ploeg zal donderdag tegen Anderlecht minstens twee keer moeten scoren om de laatste vier van de Conference League te bereiken. Dat de defensie van Anderlecht niet geheel potdicht is, bleek eerder op de dag. Tegen koploper KRC Genk kreeg de ploeg vijf goals om de oren: 5-2. Een dubbele opsteker voor AZ derhalve.