Lof voor tennissensatie Emma Raducanu: ’Een nieuwe ster is geboren’

Emma Raducanu (L) met tennisgrootheid Billie Jean King. Ⓒ HH/ANP

Voor de start van de US Open stond ze nummer 150 op de wereldranglijst, maar na twee weken tennis in New York kan de 18-jarige Emma Raducanu haar eerste grandslamzege op haar palmares bijschrijven. In de finale klopte de Britse de al even verrassende Leylah Fernandez, 19 jaar, in twee sets: 6-4 en 6-3. De Britse media en tennisgrootheden zijn vol lof over ’nieuwe ster’ Raducanu.