Ouders Schulting beleven bijzondere dagen in stad waar Suzanne historie schreef

Haar vader Jan was er destijds niet bij; hij paste thuis in Heerenveen op zijn andere twee dochters en de honden. De oud-profvoetballer wilde olympisch Gangneung graag een keer met eigen ogen aanschouwen. „We zijn naar alle plekken geweest waar Hannie mooie herinneringen had liggen: van het olympisch park tot het museum waar Suzanne wordt geëerd met een mooie foto”, zegt Jan. „Daar hing trouwens ook nog het schaatspak van Sven Kramer, die op die Winterspelen het goud won op de 5 kilometer.”

Helaas mochten ze niet het stadion betreden waar hun toen 20-jarige dochter in de winter van 2018 historie schreef. „Daar werd enorm moeilijk over gedaan door de beveiligers, dat was wel jammer”, erkent Jan. „Vanuit onze hotelkamer hadden we wel een fantastisch uitzicht op de shorttrackhal. Dat was puur toeval en dus extra bijzonder.”

Dure verblijfplaats

Voor Hannie was het tevens speciaal om een bezoek te brengen aan de plaats waar ze destijds twee weken sliep. „Dat was een studentenflat, waar ik 4000 euro voor moest betalen”, vertelt ze, lachend als een boerin met kiespijn. „Er was geen kamer meer te krijgen, dus ik was allang blij met een plek om te kunnen overnachten.”

Al met al zijn ze blij dat ze hebben besloten om de trein naar Pyeongchang te pakken. „Bijna alles zag er nog hetzelfde uit als vijf jaar geleden”, weet Hannie.

Jan: „Ik kende de verhalen natuurlijk wel van Hannie en Suzanne, maar nu ik zelf veel heb gezien, kan ik er een veel beter beeld bij vormen.”