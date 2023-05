Sébastien Haller zet met twee treffers Dortmund op matchpoint voor Duitse landstitel

Dortmund begon goed aan de wedstrijd, waarbij Haller had moeten scoren voor de BVB, maar hij miste. Voor rust kreeg Felix Uduokhai namens Augsburg rood na het neerhalen van de doorgebroken Malen. Dortmund had alle kaarten in huis om de zege te gaan binnenslepen, zou je zeggen. Bij rust was het echter nog 0-0.

Na rust werd al snel de binnenkant van de paal geraakt, maar de brilstand stond nog altijd op het scorebord. Maar in de 58e minuut was daar toch de verlossende treffer. Malen bediende Haller, die de immens belangrijke goal op het scorebord zette: 0-1.

Hegemonie

Een paar minuten later kreeg het tiental van Augsburg ineens een grote kans, maar doelman Gregor Kobel voorkwam met een uitgestoken been de gelijkmaker. In de 84e minuut maakte Haller aan alle twijfels een einde: het werd 0-2. In blessuretijd maakte Julian Brandt het feest compleet door ook nog de 0-3 te maken.

Bayern München is de laatste tien (!) seizoenen kampioen van Duitsland geworden. Dortmund was in 2012 de laatste ploeg die kampioen werd in de Bundesliga, voor de tien jaar hegemonie van de Beierse club.

’Grote wonder dat Seb bij ons is’

„Het is heel speciaal als je bedenkt waar we vandaan komen en waar we mee te maken hebben gehad dit seizoen”, zei Borussia-coach Terzic. Bij doelpuntenmaker Haller werd afgelopen zomer na diens overgang van Ajax teelbalkanker geconstateerd. „Ongeacht wat er volgende week gebeurt, het grote wonder is dat Seb dit seizoen weer bij ons is. We hopen dat hij de held van het seizoen wordt. Wij zijn heel trots. De mens Haller met zijn wilskracht en positieve energie hebben we erg gemist. We hebben geleden met hem en zonder hem.”

Dortmund kan zaterdag voor het eerst sinds 2012 de titel halen. „Dit jaar zijn we er dichterbij dan we in jaren zijn geweest”, aldus Terzic. „Nu moeten we zes nachtjes slapen. En dan moeten we ervoor zorgen dat we er meteen vanaf de start bovenop zitten.”

Haller kon zelf ook niet geloven dat de ploeg op de drempel van het kampioenschap staat. „Als iemand mij zes maanden geleden gezegd zou hebben dat ik me in deze situatie zou bevinden, had ik het niet geloofd”, zei hij tegen de zender DAZN.