Sébastien Haller zet met twee treffers Dortmund op matchpoint voor Duitse landstitel

Dortmund begon goed aan de wedstrijd, waarbij Haller had moeten scoren voor de BVB, maar hij miste. Voor rust kreeg Felix Uduokhai namens Augsburg rood na het heerhalen van de doorgebroken Malen. Dortmund had alle kaarten in huis om de zege te gaan binnenslepen, zou je zeggen. Bij rust was het echter nog 0-0.

Na rus twerd al snel de binnenkant van de paal geraakt, maar de brilstand stond nog altijd op het scorebord. Maar in de 58e minuut was daar toch de verlossende treffer. Malen bediende Haller, die de immens belangrijke goal op het scorebord zette: 0-1.

Hegemonie

Een paar minuten later kreeg het tiental van Augsburg ineens een grote kans, maar doelman Gregor Kobel voorkwam met een uitgestoken been de gelijkmaker. In de 84e minuut maakte Haller aan alle twijfels een einde: het werd 0-2. In blessuretijd maakte Julian Brandt het feest compleet door ook nog de 0-3 te maken.

Bayern München is de laatste tien (!) seizoenen kampioen van Duitsland geworden. Dortmund was in 2012 de laatste ploeg die kampioen werd in de Bundesliga, voor de tien jaar hegemonie van de Beierse club.