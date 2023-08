Laat Jarno Errens het na jaar vol tegenslag weer zien in UFC?

De enige actieve Nederlander die de UFC rijk is, luistert naar de naam Jarno Errens (28). Zaterdagochtend (Nederlandse tijd) maakt het vedergewicht in Singapore zijn rentree op ’s werelds grootste MMA-podium, na een jaar vol tegenslag. De voormalig metaalbewerker, die in zijn jonge jaren nog motorcrosste met ’toen al een uitzonderlijk talent’ Jeffrey Herlings, is helemaal terug. Gaat deze vechtsportbelofte het maken op het wereldtoneel?

Jarno Errens. Ⓒ Rias Immink