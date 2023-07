Djokovic speelt zondag om 24e grandslamtitel: Sinner in drie sets verslagen

Het was onmiddellijk raak wat breekkansen betreft. Sinner kreeg er twee in de eerste game, maar benutte ze beide niet. Djokovic sloeg een game later wel met scherp, toen hij de mogelijkheden kreeg. Sinner kreeg later in de set nog wel kansen om terug te slaan, maar liet die liggen, waarna Djokovic redelijk soepel de eerste set naar zich toetrok.

De Serviër bleef geconcentreerd spelen en sloeg aan het begin van tweede set weer toe. Bij 1-1 kreeg hij drie breakpoints. De eerste twee wist Sinner nog weg te serveren, maar het was driemaal scheepsrecht voor Djokovic. Wederom liet Sinner de kans onbenut om terug te breken, waarna de Djokovic solide uitliep naar een 2-0 voorsprong in sets.

In set drie dreigde een haast identiek scenario. Bij 1-1 kreeg Djokovic weer drie breekkansen, maar dit keer serveerde de Italiaan ze alle drie weg. Sinner speelde vervolgens een hele goede set en kreeg bij 5-4 weer twee breakpoints, maar wederom benutte hij ze niet. Dus moest de tie-break de beslissing over set drie brengen.

Daarin lukte het Sinner dan wel een mini-break af te dwingen. Djokovic raakte, ondanks dat hij last van zijn ogen leek te hebben, niet in de war en kwam terug om even later de leiding te nemen, mede door missers van de Italiaan. Zo kon hij bij 5-4 met twee serivcebeurten de wedstrijd beslissen. Door nog een twee ballen in het net van Sinner mag Djokovic zich zondag melden tegen Carlos Alcaraz of Daniil Medvedev.

Bron: discovery+