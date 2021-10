Sport Kort: duel tussen Mechelen en Standard Luik met haperingen uitgespeeld

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Nederlandse springruiters als derde naar finale Nations Cup

23.39 uur: De Nederlandse springruiters hebben zich in Barcelona als derde geplaatst voor de finale van de Nations Cup. Oranje liet in de kwalificatie 4 strafpunten noteren. Alleen Duitsland (2 strafpunten) en Spanje (3 strafpunten) deden het beter.

Namens Nederland kwamen Willem Greve met Carambole, Harrie Smolders en Monaco, Sanne Thijssen met Con Quidam RB en Tokio’s bronzen medaillewinnaar Maikel van der Vleuten met Beauville Z in actie. Van der Vleuten en Thijssen bleven foutloos, Greve en Smolders hadden beiden één misser

Zondag is de finale op Real Club de Polo in de Spaanse stad.

Duel tussen Mechelen en Standard Luik met haperingen uitgespeeld

23.15 uur: De wedstrijd tussen KV Mechelen en Standard Luik (3-1) in de Belgische competitie is met de nodige haperingen uitgespeeld. De dienstdoende arbiter Nathan Verboomen voelde zich door ongeregeldheden op de tribunes en op het veld genoodzaakt om het duel een paar keer stil te leggen. Uiteindelijk kon hij de wedstrijd met flinke vertraging toch nog voltooien.

Mechelen leidde na 18 minuten al met 3-0 en die zwakke start van Standard veroorzaakte veel onrust onder de Luikse aanhang. Boze fans van de bezoekende club gooiden massaal tennisballen het veld op waarna de arbiter de strijd staakte om het speelterrein op te ruimen.

Vlak voor de aftrap van de tweede helft ging het opnieuw mis. Enkele bezoekers liepen het veld op en gingen verhaal halen bij spelers van Standard. Voor scheidsrechter Verboomen was dat incident opnieuw aanleiding om te pauzeren. Na een oponthoud van circa een kwartier kon de tweede helft alsnog van start gaan.

Williams met 203 duels op rij nieuwe recordhouder La Liga

23.13 uur: Aanvaller Iñaki Williams van Athletic Club heeft een record in de Spaanse competitie alleen op zijn naam gebracht. De 27-jarige Bask speelde tegen Deportivo Alavés zijn 203e wedstrijd op rij in La Liga. Daarmee passeerde hij mede-recordhouder Jon Andoni Larrañaga, die tussen 1987 en 1992 voor Real Sociedad 202 opeenvolgende wedstrijden speelde in de hoogste Spaanse competitie.

Williams miste in La Liga in april 2016 voor de laatste keer een wedstrijd. Hij was in zijn Spaanse recordreeks 169 basisspeler en fungeerde in 34 duels als invaller.

Williams kon zijn record in de gewonnen thuiswedstrijd tegen Alavés (1-0) niet opluisteren met een doelpunt. Raúl Garcia kwam vlak voor de rust tot scoren nadat hij eerder een strafschop had gemist.

Historische ronde van 58 slagen voor Spaanse golfer Del Rey

19.15 uur: De Spaanse golfer Alejandro Del Rey heeft bij de Swiss Challenge historie geschreven. Op de par-72 baan in het Franse Michelbach-Le Haut ging hij rond in 58 slagen. Een score van -14 ten opzichte van het baangemiddelde is nog nooit vertoond op welke Tour dan ook.

Del Rey (23) is de vijfde speler die op profniveau de 18 holes in 58 slagen heeft voltooid. De huidige nummer 392 van de wereld liet in zijn recordronde acht birdies en drie eagles noteren. „Ik zal blij zijn als ik zo even een tukje kan doen. Dat heb ik nu wel even nodig. Ik betwijfel echter of ik mijn ogen kan dichtdoen. Ik ben namelijk nogal opgewonden over mijn spel”, liet Del Rey weten.

De jonge Spanjaard gaat bij het toernooi van de Challenge Tour na zijn gedenkwaardige rondgang nog niet aan de leiding. Hij staat met een score van 132 slagen op de gedeelde derde plaats, op 2 slagen van de Duitse leider Marcel Schneider.

AC Milan moet verdediger Florenzi een maand missen

19.13 uur: AC Milan kan de hele maand oktober niet beschikken over Alessandro Florenzi. De Italiaanse verdediger is geopereerd aan een gekwetste knie en kan op z’n vroegst in november weer voetballen.

De 30-jarige Florenzi maakte afgelopen zomer deel uit van de Italiaanse selectie die de Europese titel veroverde. Het finaletoernooi om de Nations League moet hij vanwege z’n knieblessure aan zich voorbij laten gaan. Met Milan mist hij onder meer het treffen met Atalanta in de competitie en met FC Porto in de Champions League.

Tweede etappezege wielrenner Kooij in Ronde van Kroatië

18.36 uur: Olav Kooij heeft voor de tweede keer deze week een etappe gewonnen in de Ronde van Kroatië. De 19-jarige Nederlandse wielrenner van Jumbo-Visma bleef na een rit over 197 kilometer van Zadar naar Crikvenica in de sprint van een uitgedund peloton de Australiër Kaden Groves (Team BikeExchange) en de Kroaat Josip Rumac (Androni Giocattoli Sidermec) voor.

De Noor Anders Skaarseth nam de leiderstrui over van de Belg Milan Menten, die donderdag de derde etappe op zijn naam schreef. Skaarseth en Menten hebben dezelfde tijd achter hun naam staan. Mick van Dijke is derde op 6 seconden achterstand.

De zege van Kooij kwam niet vanzelf tot stand. De laatste kilometer was smal en bochtig en meerdere renners gingen onderuit. Kooij bleef wel overeind en maakte het af. "Het voelt goed om te winnen, maar aan de andere kant is het niet fijn om veel jongens te zien vallen", zei de winnaar.

De Ronde van Kroatië duurt tot en met zondag.

Wielrenner De Kleijn sprint naar zege in La Route Adélie de Vitré

18.28 uur: Wielrenner Arvid de Kleijn heeft La Route Adélie de Vitré op zijn naam gebracht. De 27-jarige Nederlander was na 198 kilometer de snelste in de eindsprint in Vitré. De coureur van Rally Cycling versloeg de Fransman Emmanuel Morin met ruim verschil. Diens landgenoot Jason Tesson eindigde als derde. De Nederlander Elmar Reinders finishte als vierde.

Na een hergroepering op 45 kilometer van de aankomst in Bretagne waren er vele ontsnappingspogingen. Op amper 2 kilometer kwamen alle renners toch weer samen en lieten de sprinters zich vooraan zien. De Kleijn zette aan op ongeveer 500 meter van de finish en was daarna niet meer te achterhalen voor zijn belagers.

De Kleijn volgt op de erelijst de Fransman Marc Sarreau op. Hij won in 2019. In 2020 werd de wedstrijd niet georganiseerd wegens de coronapandemie. Voor De Kleijn was het zijn vierde profzege en zijn tweede van het jaar, na een rit in de Ronde van Turkije eerder dit seizoen.

PSV tegen Sparta nog zonder Madueke en Pröpper

17.04 uur: PSV kan zondag in de thuiswedstrijd tegen Sparta Rotterdam niet beschikken over Noni Madueke en Davy Pröpper. De aanvaller en middenvelder zijn nog niet fit. Madueke en Pröpper ontbraken donderdag ook al in de uitwedstrijd tegen Sturm Graz in de Europa League, die PSV met 4-1 won.

„Ze zijn nog niet fit genoeg om deel uit te maken van de wedstrijdselectie”, zei trainer Roger Schmidt. „Ik heb op dit moment geen indicatie dat er andere blessuregevallen zijn. Natuurlijk zijn de jongens daags na de wedstrijd nog moe, maar ik verwacht dat iedereen klaar is om tegen Sparta te spelen.”

Sparta is met 6 punten uit zeven duels niet goed aan het seizoen begonnen. Schmidt waakt voor onderschatting. „Het hoeft voor zondag niets te betekenen. We zullen geconcentreerd moeten zijn om te winnen. Sparta heeft het ons twee keer niet makkelijk gemaakt en net als tijdens het eerste duel afgelopen seizoen treffen we hen tijdens een periode waarin we veel wedstrijden spelen.”

Bobsleeër Veenker grijpt naast selectie en stopt

16.52 uur: Dennis Veenker stopt met bobsleeën. Bij selectiewedstrijden in Oberhof greep de Nederlander net naast een plaats in de selectie die zich komende winter tijdens wereldbekerwedstrijden hoopt te plaatsen voor de Olympische Spelen. Veenker was 3 honderdsten van een seconden te traag. Piloot Ivo de Bruin gaat een team vormen met Janko Franjic, Stephan Huis in ’t Veld, Joost Dumas en Jelen Franjic. Tom De La Hunty is de bondscoach.

Het wereldbekerseizoen begint op 20 november in Innsbruck in Oostenrijk. Daar zijn twee weekenden achter elkaar wedstrijden. Daarna gaat de wereldbeker verder in Königssee (4 en 5 december), Winterberg (11 en 12 december), Altenberg (18 en 19 december), Sigulda (1 en 2 januari), wederom Winterberg (8 en 9 januari) en Sankt Moritz (15 en 16 januari). De afsluitende wedstrijden in Sankt Moritz gelden ook als Europees kampioenschap.

Het Nederlandse team moet van sportkoepel NOC*NSF in de top-12 van de wereldbeker eindigen om in februari mee te mogen doen aan de Olympische Spelen in Peking. Eindigt het team tussen de posities 13 tot en met 20 en zijn ze minimaal één keer bij de beste acht teams geëindigd, is deelname aan de Spelen ook zeker. Bij een eindklassering tussen plekken 21 en 30 moeten de bobsleeërs minimaal twee keer bij de eerste acht zijn geëindigd om naar de Spelen te mogen.

De kwalificatie-eisen zijn minder streng dan bij de vorige Spelen, tot tevredenheid van Vincent Kortbeek, technisch directeur bij de bobsleebond. „Dit biedt onze sporters meer kansen om zich te plaatsen voor Peking. We denken dat deze eisen ook meer passen bij onze sport, omdat de omstandigheden soms een grote negatieve invloed kunnen hebben”, aldus Kortbeek. „Eerder kon je je geen misser veroorloven. Bij de vorige Spelen was een plek bij de top-12 van de wereldbekerstand de enige eis en ontbraken mogelijkheden zoals die er nu wel zijn, met bijvoorbeeld een klassering in de top-8 bij een wereldbekerwedstrijd als je in het klassement tussen plek 13 en 20 eindigt.”

Nibali soleert naar eindzege in Ronde van Sicilië

15.09 uur: De Italiaanse wielrenner Vincenzo Nibali heeft de Ronde van Sicilië op zijn naam geschreven. De 36-jarige Nibali, afkomstig van het eiland, deed dat in stijl met een zege in de laatste etappe. De renner van Trek-Segafredo soleerde naar winst van de 180 kilometer lange slotetappe naar Mascali.

Nibali sprong op de slotklim weg en behield in de afdaling zijn voorsprong. De ’Haai van Messina’, zoals zijn bijnaam luidt, arriveerde bijna vijftig seconden eerder aan de finish dan zijn achtervolgers. Nibali won niet alleen de rit, maar ook het eindklassement. De Italiaan verdrong de Spaanse veteraan Alejandro Valverde van de eerste plaats.

De 41-jarige Valverde, die tweede werd in het eindklassement, had een dag eerder de derde etappe gewonnen. De Colombiaan Juan Sebastian Molano schreef de eerste twee ritten over Sicilië op zijn naam. De 21-jarige Thymen Arensman (Team DSM) werd zevende in het algemeen klassement. Nibali maakte vorige week bekend dat hij na dit seizoen teruggaat naar Astana, de ploeg waarvoor hij in 2014 de Tour de France won.

Belgische bondscoach ziet niets in WK om het jaar

14.40 uur: De Belgische bondscoach Roberto Martinez ziet niets in een WK voetbal dat om het jaar wordt gehouden. Volgens de Spaanse trainer van de ’Rode Duivels’, die al ruim drie jaar de wereldranglijst van de FIFA aanvoeren, zou daarmee de charme van het mondiale voetbaltoernooi verdwijnen.

„Eigenlijk kan ik daar weinig over zeggen, want ik ken de details niet aangezien we nooit officieel zijn ingelicht over die plannen”, zei Martinez bij de presentatie van zijn selectie voor de finaleronde van de Nations League. „Maar een tweejaarlijks WK is volgens mij niet positief voor het voetbal. De charme is net dat het toernooi slechts eens per vier jaar gespeeld wordt.”

De wereldvoetbalbond FIFA wil de internationale speeldagenkalender hervormen. Een belangrijk onderdeel van de plannen is om het WK om het jaar te houden, in plaats van één keer in de vier jaar. De FIFA besprak de plannen donderdag met de aangesloten nationale bonden. De KNVB heeft zich nog niet laten horen in de discussie, bondscoach Mark Parsons van de voetbalsters zei wel al tegen een tweejaarlijks WK te zijn.

„Ik denk wel dat het internationale voetbal herbekeken moet worden”, aldus Martinez. „We verwachten veel van de spelers, dat ze hun niveau halen voor zowel hun team als hun land. En dat over erg lange periodes. Het gevolg daarvan zijn de overvolle kalenders.” België speelt komende week in de halve finale van de Nations League tegen wereldkampioen Frankrijk. De andere finalist komt uit het duel tussen Spanje en Italië, de winnaar van het EK.

Keniaan Kipserem gaat voor ’hattrick’ in marathon Rotterdam

14.19 uur: Marius Kipserem gaat op zondag 24 oktober proberen om voor de derde keer de marathon van Rotterdam te winnen. De 33-jarige Kipserem zegevierde ruim twee jaar geleden op de Coolsingel in een parcoursrecord van 2.04.11. Het betekende tevens een persoonlijk record voor de Keniaan, die in 2016 ook al de sterkste was in Rotterdam.

„Toppers met zulke grote aspiraties als Marius Kipserem en Bashir Abdi geven het evenement iets speciaals. Het belooft een spannende én snelle race te worden”, zegt Mario Kadiks, die na 35 edities gaat stoppen als organisator van de marathon in Rotterdam. Kadiks meldde eerder al de komst van de Belgische atleet Abdi, die afgelopen zomer op de Olympische Spelen in het spoor van zijn Nederlandse trainingsgenoot Abdi Nageeye naar het brons liep op de marathon in Sapporo.

Nageeye snelde twee jaar geleden in Rotterdam naar een Nederlands record van 2.06.17. De 32-jarige atleet slaat de marathons van deze maand in eigen land over. Nageeye bereidt zich voor op de marathon van New York, op 7 november.

Sparta tot eind oktober zonder geschorste Aaron Meijers

11.03 uur: Sparta Rotterdam moet het de komende drie wedstrijden doen zonder Aaron Meijers. De linksback is geschorst voor vier duels, waarvan één voorwaardelijk, na zijn rode kaart tegen SC Cambuur (0-4). Meijers ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager, maar de tuchtcommissie kwam tot dezelfde straf.

Dat betekent dat trainer Henk Fraser het voorlopig moet doen zonder twee linksbacks. Mica Pinto werd deze week na een lang juridisch proces voor drie wedstrijden geschorst (waarvan één voorwaardelijk) na zijn rode kaart eind augustus tegen Go Ahead Eagles. De tuchtcommissie had Pinto eerder vrijgesproken, maar de aanklager ging in beroep. De beroepscommissie vond dat de Luxemburgse linksback wél een schorsing moet krijgen.

Meijers werd zondag tegen Cambuur, bij een achterstand van 3-0, in de 88e minuut van het veld gestuurd. Terwijl het spel stillag, schopte hij Tom Boere onderuit. Meijers mist zondag de uitwedstrijd tegen PSV en ontbreekt na de interlandperiode ook tegen FC Groningen (17 oktober) en RKC Waalwijk (23 oktober).

Wildcard Kim Clijsters voor toptoernooi Indian Wells

08.06 uur: De Belgische tennisster Kim Clijsters mag meedoen aan het toonaangevende toernooi van Indian Wells, ook wel het vijfde grand slam genoemd. De 38-jarige Vlaamse, voormalig nummer 1 van de wereld, heeft een wildcard ontvangen van de Amerikaanse organisatie. Ze maakte eerder deze week haar rentree na een afwezigheid van meer dan een jaar.

Clijsters maakte begin 2020 voor de tweede keer een comeback, maar veel kwam ze niet in actie. In oktober vorig jaar onderging ze een knieoperatie, in januari van dit jaar volgde een coronabesmetting. Ze hervatte deze week op het WTA-toernooi van Chicago de competitie, maar verloor wel meteen. De Taiwanese Hsieh Su-Wei was in de eerste ronde te sterk voor de Belgische. Clijsters won Indian Wells in 2003 en 2005.