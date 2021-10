Sport Kort: Sparta lang zonder geschorste Aaron Meijers

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Sparta tot eind oktober zonder geschorste Aaron Meijers

11.03 uur: Sparta Rotterdam moet het de komende drie wedstrijden doen zonder Aaron Meijers. De linksback is geschorst voor vier duels, waarvan één voorwaardelijk, na zijn rode kaart tegen SC Cambuur (0-4). Meijers ging niet akkoord met het schikkingsvoorstel van de aanklager, maar de tuchtcommissie kwam tot dezelfde straf.

Dat betekent dat trainer Henk Fraser het voorlopig moet doen zonder twee linksbacks. Mica Pinto werd deze week na een lang juridisch proces voor drie wedstrijden geschorst (waarvan één voorwaardelijk) na zijn rode kaart eind augustus tegen Go Ahead Eagles. De tuchtcommissie had Pinto eerder vrijgesproken, maar de aanklager ging in beroep. De beroepscommissie vond dat de Luxemburgse linksback wél een schorsing moet krijgen.

Meijers werd zondag tegen Cambuur, bij een achterstand van 3-0, in de 88e minuut van het veld gestuurd. Terwijl het spel stillag, schopte hij Tom Boere onderuit. Meijers mist zondag de uitwedstrijd tegen PSV en ontbreekt na de interlandperiode ook tegen FC Groningen (17 oktober) en RKC Waalwijk (23 oktober).

Wildcard Kim Clijsters voor toptoernooi Indian Wells

08.06 uur: De Belgische tennisster Kim Clijsters mag meedoen aan het toonaangevende toernooi van Indian Wells, ook wel het vijfde grand slam genoemd. De 38-jarige Vlaamse, voormalig nummer 1 van de wereld, heeft een wildcard ontvangen van de Amerikaanse organisatie. Ze maakte eerder deze week haar rentree na een afwezigheid van meer dan een jaar.

Clijsters maakte begin 2020 voor de tweede keer een comeback, maar veel kwam ze niet in actie. In oktober vorig jaar onderging ze een knieoperatie, in januari van dit jaar volgde een coronabesmetting. Ze hervatte deze week op het WTA-toernooi van Chicago de competitie, maar verloor wel meteen. De Taiwanese Hsieh Su-Wei was in de eerste ronde te sterk voor de Belgische. Clijsters won Indian Wells in 2003 en 2005.