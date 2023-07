Dubbel zilver voor supertalent Angel Daleman (16) op EK skeeleren

„Ik zat in beide gevallen best wel dicht tegen winst aan, dus dan is het op dat moment wel even zuur dat je geen goud pakt. Aan de andere kant realiseer ik me dat dit een sterk bezet toernooi was, en wist ik niet zo goed wat ik er van moest verwachten. Dit is weer een goede leerschool. Achteraf ben ik wel heel trots op mezelf”, aldus Daleman, die nu al kan spreken van een topjaar.

Begin dit jaar veroverde het supertalent op de WK Schaatsen langebaan liefst zes keer goud, een keer zilver en brons. Vorige maand pakte ze tijdens de NK skeeleren viermaal goud en eenmaal brons. Daleman is dan ook met een voldaan gevoel in Spanje gearriveerd waar ze met haar familie geniet van een welverdiende vakantie. „Heerlijk om even niet de constante druk van het presteren te hebben en na te denken over wat ik wel en niet mag eten en drinken.”

Na haar vakantie begint Daleman in Thialf weer aan haar schaatsopbouw voor de langebaan en shorttrack richting de winter. „Eerst gewoon even lekker niets doen en het hoofd leegmaken, daar ben ik wel aan toe.”