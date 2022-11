Premium Het beste van De Telegraaf

AZ schenkt Slot en Feyenoord koppositie, maar kan dé surprise worden

Door Steven Kooijman Kopieer naar clipboard

De Griekse AZ’ers Pantelis Hatzidiakos (l.) en Vangelis Pavlidis vieren de Alkmaarse winst in Eindhoven. Ⓒ RENÉ BOUWMAN

EINDHOVEN - Dankzij de vierde zege op rij in Eindhoven zette AZ de titelrace in de Eredivisie volledig op zijn kop. Toch zullen Pascal Jansen en de zijnen lering moeten trekken uit de zeperds tegen Excelsior en RKC, nederlagen waardoor niet AZ, maar Feyenoord zich de vroege winterkampioen mag noemen. De snelle herintreding van Jesper Karlsson was daar mede de oorzaak van.