Analyse ’Wat willen we met de Europese Spelen?’

Door Willem Held

Femke Bol was in Polen een van de 19 Nederlanders die een medaille wonnen op de Europese Spelen. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Aan de inzet van de organisatoren lag het niet. Polen kreeg in het afgelopen jaar miljoenen Oekraïense vluchtelingen over de vloer, maar sloofde zich desondanks uit om de derde editie van de Europese Spelen tot een succes te maken. Dat dit niet is gelukt, heeft alles te maken met de onwil van de grote sporten om serieus aan te haken bij dit evenement. Dat is niet onbegrijpelijk, want hun eigen EK’s zijn springlevend.