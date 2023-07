Nyck de Vries legt zichzelf ’leesverbod’ op: ’Heeft geen enkele zin’

Zelf heeft De Vries besloten helemaal niets meer te lezen over Formule 1, laat staan over zichzelf. Toegegeven, veel topsporters zeggen nooit iets mee te krijgen wat er in de media over hen verschijnt en dan is het tegendeel waar, maar De Vries bezweert dat hij zich volledig afsluit voor alle publicaties. Iets wat door de mensen om hem heen wordt bevestigd.

„De wind verandert hier zo snel, dat het geen enkele zin heeft om het te gaan lezen”, zegt De Vries. „Ik ben er alleen mee bezig om de beste versie van mezelf te laten zien en daar ben ik dit seizoen nog te weinig in geslaagd, vind ik zelf. Ik laat me niet leiden door wat anderen van mij vinden of over mij schrijven. Wat iemand vandaag of morgen zegt, kan overmorgen weer anders zijn. Ik kan me daar niet door laten leiden, want dan zou ik continu in een achtbaan zitten. Na de eerste paar race-weekenden dit jaar heb ik ingezien dat het me niks brengt als ik dingen ga lezen. Het zijn allemaal momentopnames en vaak wordt alleen gekeken naar de uitslag. Er zit weinig nuance bij.”

Nieuwe onderdelen

De Vries wijst op het feit dat het middenveld ongelofelijk dicht bij elkaar zit dit seizoen. „Als je kijkt naar de minimale verschillen afgelopen weekeinde op de Red Bull Ring, dat is denk ik zelden vertoond in de Formule 1”, aldus de coureur, die beseft dat hij zich op permanente circuits als Silverstone (komend weekeinde) en later deze maand in Hongarije en België moet laten gelden. Makkelijk zal dat evenwel niet worden in de huidige auto van AlphaTauri. De Vries hoopt dat de nodige nieuwe onderdelen hem in Engeland een duwtje in de goede richting geven.

„De laatste weekenden waren wat zwaarder voor ons als team, dus hopelijk geeft dit ons weer wat meer stootkracht. Maar het is altijd lastig om vooraf precies in te schatten hoeveel snelheid het ons brengt.”