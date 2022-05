Premium Het beste van De Telegraaf

Kleine Generaal kwam na vertrek niet meer in Kuip Geen Feyenoorder zegt nog dat CFL geen Europees voetbal is

MARSEILLE - Zou er nog iemand bij Feyenoord zijn die zegt dat de club zich vorig seizoen niet heeft gekwalificeerd voor Europees voetbal? Of dat de Conference League (CFL) geen Europa Cup-toernooi is? Met de return tegen Olympique Marseille in de halve finale van de CFL op het programma en op de drempel van de finale in Tirana op 25 mei zal niemand die Europese kwalificatie en het bestaan van de CFL nog in twijfel trekken.