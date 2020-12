Gecrashte Romain Grosjean wil starten in laatste race van seizoen

Volgens Günther Steiner, de teambaas van Haas F1, volgt er zondag of maandag een beslissing. „Het hangt af van zijn gezondheid”, zei Steiner, die voor komend weekend de Braziliaan Pietro Fittipaldi als vervanger heeft aangewezen.

„Romain wil heel graag racen”, wordt Steiner op diverse autosportsites geciteerd. „Ik heb hem maandag gesproken en hij wil erbij zijn in Abu Dhabi. Ik heb gezegd dat we dat over een paar dagen moeten bekijken. Hij blijft nog een extra nacht in het ziekenhuis. Niets zorgwekkends, de artsen vinden het gewoon veiliger hem nog een dagje daar te houden.”

Grosjean stopt aan het einde van dit seizoen bij Haas en heeft nog geen nieuw team.