De passie is terug bij Tom Dumoulin

Het kriebelt weer bij Tom Dumoulin en dus keert de Limburger terug in het peloton. Ⓒ ANP/HH

ASCOLI PICENO - Tom Dumoulin zal na zijn beslissing om terug te keren in het wielrennen voorgedragen worden aan NOC*NSF om mee te gaan naar de Olympische Spelen. Dat zegt bondscoach Koos Moerenhout, die uiteindelijk bepaalt welke vier mannelijke renners er mee gaan naar Tokio. „Ik heb met Tom gesproken over zijn ambities. Ik heb vertrouwen in zijn mogelijkheden en weet dat hij iemand is die de lat hoog legt voor zichzelf.”